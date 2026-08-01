Яка зараз ціна Pixie Dust?

Pixie Dust торгують за ₴1.7385668704682016192000, що відображає зміну ціни на рівні 6.59% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DUST порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 6.59% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DUST перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Pixie Dust виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem DUST демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Pixie Dust?

Ринкова капіталізація ₴4927640.65408484784000 розташовує DUST на #5707 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴1.6942807420267094784000 до ₴1.7395921674259882848000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DUST?

Pixie Dust згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DUST?

З 2685389.6596546564 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.