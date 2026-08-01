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Поточна ціна Pixie Dust сьогодні становить 0,03944132 USD. Ринкова капіталізація DUST становить 111 789 USD. Відстежуйте оновлення цін DUST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pixie Dust сьогодні становить 0,03944132 USD. Ринкова капіталізація DUST становить 111 789 USD. Відстежуйте оновлення цін DUST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Pixie Dust (DUST)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DUST до USD:

$0,03944028
$0,03944028$0,03944028
+0,06%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pixie Dust (DUST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:46:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pixie Dust

Поточна ціна Pixie Dust (DUST) сьогодні становить $ 0,03944132, зі зміною 6,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUST до USD становить $ 0,03944132 за DUST.

Pixie Dust наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 111 789, з циркуляційною пропозицією у 2,69M DUST. Протягом останніх 24 годин DUST торгувався між $ 0,03843664 (мінімум) та $ 0,03946458 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,084, тоді як історичний мінімум — $ 0,0282985.

У короткостроковій динаміці DUST змінився на -0,00% за останню годину та на +17,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,39K.

Ринкова інформація щодо Pixie Dust (DUST)

$ 111,79K
$ 111,79K$ 111,79K

$ 5,39K
$ 5,39K$ 5,39K

$ 3,89M
$ 3,89M$ 3,89M

2,69M
2,69M 2,69M

98 529 064,0
98 529 064,0 98 529 064,0

Поточна ринкова капіталізація Pixie Dust — $ 111,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,39K. Циркуляційна пропозиція DUST — 2,69M, зі загальною пропозицією 98529064.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,89M.

Історія ціни Pixie Dust у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03843664
$ 0,03843664$ 0,03843664
Мін. за 24 год
$ 0,03946458
$ 0,03946458$ 0,03946458
Макс. за 24 год

$ 0,03843664
$ 0,03843664$ 0,03843664

$ 0,03946458
$ 0,03946458$ 0,03946458

$ 1,084
$ 1,084$ 1,084

$ 0,0282985
$ 0,0282985$ 0,0282985

-0,00%

+6,60%

+17,91%

+17,91%

Історія ціни Pixie Dust (DUST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pixie Dust до USD становила $ +0,00244113.
За останні 30 днів зміна ціни Pixie Dust до USD становила $ -0,0165860334.
За останні 60 днів зміна ціни Pixie Dust до USD становила $ -0,0351835624.
За останні 90 днів зміна ціни Pixie Dust до USD становила $ -0,00000000255669917.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00244113+6,60%
30 днів$ -0,0165860334-42,05%
60 днів$ -0,0351835624-89,20%
90 днів$ -0,00000000255669917-0,00%

Прогноз ціни Pixie Dust

Прогноз ціни Pixie Dust (DUST) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DUST у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pixie Dust (DUST) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pixie Dust потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pixie Dust у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DUST на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pixie Dust.

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Ресурс Pixie Dust (DUST)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)GovernanceLending/Borrowing Protocols

Про Pixie Dust

Яка зараз ціна Pixie Dust?

Pixie Dust торгують за ₴1.7385668704682016192000, що відображає зміну ціни на рівні 6.59% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DUST порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 6.59% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DUST перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Pixie Dust виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem DUST демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Pixie Dust?

Ринкова капіталізація ₴4927640.65408484784000 розташовує DUST на #5707 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴1.6942807420267094784000 до ₴1.7395921674259882848000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DUST?

Pixie Dust згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DUST?

З 2685389.6596546564 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Pixie Dust

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:46:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pixie Dust (DUST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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