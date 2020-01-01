Токеноміка Piteas (PTS) Дізнайтеся ключову інформацію про Piteas (PTS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Piteas (PTS) What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Офіційний вебсайт: https://piteas.io/ Whitepaper: https://docs.piteas.io/ Купити PTS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Piteas (PTS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Piteas (PTS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,53M $ 3,53M $ 3,53M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 70,00M $ 70,00M $ 70,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,05M $ 5,05M $ 5,05M Історичний максимум: $ 0,188811 $ 0,188811 $ 0,188811 Історичний мінімум: $ 0,02655323 $ 0,02655323 $ 0,02655323 Поточна ціна: $ 0,050456 $ 0,050456 $ 0,050456 Дізнайтеся більше про ціну Piteas (PTS)

Токеноміка Piteas (PTS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Piteas (PTS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PTS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PTS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PTS, досліджуйте ціну токена PTS в реальному часі!

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