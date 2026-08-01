Сьогоднішня ціна Pecunity

Поточна ціна Pecunity (PEC) сьогодні становить $ 0,00675278, зі зміною 3,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEC до USD становить $ 0,00675278 за PEC.

Pecunity наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 119 708, з циркуляційною пропозицією у 17,73M PEC. Протягом останніх 24 годин PEC торгувався між $ 0,00651629 (мінімум) та $ 0,00659937 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04713753, тоді як історичний мінімум — $ 0,00267016.

У короткостроковій динаміці PEC змінився на -0,00% за останню годину та на +3,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 208,99.

Ринкова інформація щодо Pecunity (PEC)

Ринкова капіталізація $ 119,71K$ 119,71K $ 119,71K Обсяг (за 24 год) $ 208,99$ 208,99 $ 208,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 168,84K$ 168,84K $ 168,84K Циркуляційне постачання 17,73M 17,73M 17,73M Загальна пропозиція 25 000 000,0 25 000 000,0 25 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pecunity — $ 119,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 208,99. Циркуляційна пропозиція PEC — 17,73M, зі загальною пропозицією 25000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 168,84K.