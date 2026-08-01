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Поточна ціна Pecunity сьогодні становить 0,00675278 USD. Ринкова капіталізація PEC становить 119 708 USD. Відстежуйте оновлення цін PEC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pecunity сьогодні становить 0,00675278 USD. Ринкова капіталізація PEC становить 119 708 USD. Відстежуйте оновлення цін PEC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Pecunity (PEC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PEC до USD:

$0,00675205
$0,00675205$0,00675205
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pecunity (PEC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:37:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pecunity

Поточна ціна Pecunity (PEC) сьогодні становить $ 0,00675278, зі зміною 3,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEC до USD становить $ 0,00675278 за PEC.

Pecunity наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 119 708, з циркуляційною пропозицією у 17,73M PEC. Протягом останніх 24 годин PEC торгувався між $ 0,00651629 (мінімум) та $ 0,00659937 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04713753, тоді як історичний мінімум — $ 0,00267016.

У короткостроковій динаміці PEC змінився на -0,00% за останню годину та на +3,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 208,99.

Ринкова інформація щодо Pecunity (PEC)

$ 119,71K
$ 119,71K$ 119,71K

$ 208,99
$ 208,99$ 208,99

$ 168,84K
$ 168,84K$ 168,84K

17,73M
17,73M 17,73M

25 000 000,0
25 000 000,0 25 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pecunity — $ 119,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 208,99. Циркуляційна пропозиція PEC — 17,73M, зі загальною пропозицією 25000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 168,84K.

Історія ціни Pecunity у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00651629
$ 0,00651629$ 0,00651629
Мін. за 24 год
$ 0,00659937
$ 0,00659937$ 0,00659937
Макс. за 24 год

$ 0,00651629
$ 0,00651629$ 0,00651629

$ 0,00659937
$ 0,00659937$ 0,00659937

$ 0,04713753
$ 0,04713753$ 0,04713753

$ 0,00267016
$ 0,00267016$ 0,00267016

-0,00%

+3,41%

+3,39%

+3,39%

Історія ціни Pecunity (PEC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pecunity до USD становила $ +0,00022274.
За останні 30 днів зміна ціни Pecunity до USD становила $ +0,0006955525.
За останні 60 днів зміна ціни Pecunity до USD становила $ -0,0000984379.
За останні 90 днів зміна ціни Pecunity до USD становила $ +0,0000000038708898735.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00022274+3,41%
30 днів$ +0,0006955525+10,30%
60 днів$ -0,0000984379-1,45%
90 днів$ +0,0000000038708898735+0,00%

Прогноз ціни Pecunity

Прогноз ціни Pecunity (PEC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PEC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pecunity (PEC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pecunity потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pecunity у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PEC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pecunity.

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Ресурс Pecunity (PEC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Account AbstractionBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Pecunity

Яка зараз ціна Pecunity?

Pecunity коштує ₴0.2976614269390644768000, сьогодні змінивши на 3.41%.

Наскільки швидко росте спільнота PEC?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Pecunity?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Account Abstraction. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі PEC сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як PEC порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴2.0778145359663664368000, а ATL — ₴0.1177002117284455296000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 17725000.0 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:37:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pecunity (PEC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-15,82%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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$0,002031
$0,002031$0,002031

+56,23%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00546
$0,00546$0,00546

+21,33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8730
$2,8730$2,8730

+18,71%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,05846
$0,05846$0,05846

+77,15%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0125
$0,0125$0,0125

+19,04%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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