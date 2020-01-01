Токеноміка Operating System (OPSYS) Дізнайтеся ключову інформацію про Operating System (OPSYS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Operating System (OPSYS) Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis. Офіційний вебсайт: https://operatingsystem.io Купити OPSYS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Operating System (OPSYS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Operating System (OPSYS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 196.99K $ 196.99K $ 196.99K Загальна пропозиція: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркуляційна пропозиція: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (повністю розведена вартість): $ 196.99K $ 196.99K $ 196.99K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Operating System (OPSYS)

Токеноміка Operating System (OPSYS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Operating System (OPSYS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OPSYS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OPSYS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OPSYS, досліджуйте ціну токена OPSYS в реальному часі!

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