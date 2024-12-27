Сьогоднішня ціна NodelyAI ($NODE)

Поточна ціна NodelyAI ($NODE) сьогодні становить 0.00602625 USD з ринковою капіталізацією $ 5.91M USD. Ціна $NODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NodelyAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.34K USD

- зміна ціни NodelyAI протягом дня — +9.27%

- циркуляційна пропозиція – 979.60M USD

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