Ціна NodelyAI ($NODE)
Поточна ціна NodelyAI ($NODE) сьогодні становить 0.00602625 USD з ринковою капіталізацією $ 5.91M USD. Ціна $NODE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NodelyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.34K USD
- зміна ціни NodelyAI протягом дня — +9.27%
- циркуляційна пропозиція – 979.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NodelyAI до USD становила $ +0.00051122.
За останні 30 днів зміна ціни NodelyAI до USD становила $ +0.0345438588.
За останні 60 днів зміна ціни NodelyAI до USD становила $ +0.1069144666.
За останні 90 днів зміна ціни NodelyAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051122
|+9.27%
|30 днів
|$ +0.0345438588
|+573.22%
|60 днів
|$ +0.1069144666
|+1,774.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NodelyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+9.27%
-25.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power.
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