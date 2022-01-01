Токеноміка Hermes Protocol (HERMES) Дізнайтеся ключову інформацію про Hermes Protocol (HERMES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hermes Protocol (HERMES) What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity.

Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management.

Uniswap V3 Liquidity Incentives.

Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626

Improved UX and UI

Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes. Офіційний вебсайт: https://hermes.maiadao.io Купити HERMES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hermes Protocol (HERMES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hermes Protocol (HERMES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 540,80K $ 540,80K $ 540,80K Загальна пропозиція: $ 539,01M $ 539,01M $ 539,01M Циркуляційна пропозиція: $ 208,08M $ 208,08M $ 208,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Історичний максимум: $ 0,241923 $ 0,241923 $ 0,241923 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00259903 $ 0,00259903 $ 0,00259903 Дізнайтеся більше про ціну Hermes Protocol (HERMES)

Токеноміка Hermes Protocol (HERMES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hermes Protocol (HERMES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HERMES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HERMES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HERMES, досліджуйте ціну токена HERMES в реальному часі!

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