Ціна Frox (FROX)
Поточна ціна Frox (FROX) сьогодні становить 0.0092568 USD з ринковою капіталізацією $ 9.24M USD. Ціна FROX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 736.28K USD
- зміна ціни Frox протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frox до USD становила $ -0.0048820816.
За останні 60 днів зміна ціни Frox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ -0.0048820816
|-52.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+0.30%
-61.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future.
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