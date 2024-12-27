Сьогоднішня ціна Frox (FROX)

Поточна ціна Frox (FROX) сьогодні становить 0.0092568 USD з ринковою капіталізацією $ 9.24M USD. Ціна FROX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 736.28K USD

- зміна ціни Frox протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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