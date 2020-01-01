Токеноміка Frox (FROX) Дізнайтеся ключову інформацію про Frox (FROX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Frox (FROX) FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future. Офіційний вебсайт: https://frox.ai Купити FROX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Frox (FROX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Frox (FROX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Загальна пропозиція: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M Циркуляційна пропозиція: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Історичний максимум: $ 0,03039739 $ 0,03039739 $ 0,03039739 Історичний мінімум: $ 0,00000902 $ 0,00000902 $ 0,00000902 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Frox (FROX)

Токеноміка Frox (FROX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Frox (FROX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FROX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FROX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FROX, досліджуйте ціну токена FROX в реальному часі!

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