Токеноміка Fire (FIRE)

Токеноміка Fire (FIRE)

Дізнайтеся ключову інформацію про Fire (FIRE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація Fire (FIRE)

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends!

Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

Офіційний вебсайт:
https://stokefire.xyz
Whitepaper:
https://stokefire.xyz/docs/fire

Токеноміка та аналіз ціни Fire (FIRE)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fire (FIRE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 269,04K
$ 269,04K$ 269,04K
Загальна пропозиція:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 9,44M
$ 9,44M$ 9,44M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 284,98K
$ 284,98K$ 284,98K
Історичний максимум:
$ 0,857278
$ 0,857278$ 0,857278
Історичний мінімум:
$ 0,02041693
$ 0,02041693$ 0,02041693
Поточна ціна:
$ 0,02849808
$ 0,02849808$ 0,02849808

Токеноміка Fire (FIRE): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Fire (FIRE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів FIRE, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FIRE, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку FIRE, досліджуйте ціну токена FIRE в реальному часі!

Прогноз ціни FIRE

Хочете знати, куди рухається FIRE? Наша сторінка прогнозу ціни FIRE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.