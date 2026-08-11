Сьогоднішня ціна Elixir

Поточна ціна Elixir (ELX) сьогодні становить $ 0.00105587, зі зміною 14.42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELX до USD становить $ 0.00105587 за ELX.

Elixir наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,055,866, з циркуляційною пропозицією у 259.27M ELX. Протягом останніх 24 годин ELX торгувався між $ 0.0010404 (мінімум) та $ 0.00122869 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.73515, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ELX змінився на +1.04% за останню годину та на -11.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.88K.

Ринкова інформація щодо Elixir (ELX)

Ринкова капіталізація $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Обсяг (за 24 год) $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Циркуляційне постачання 259.27M 259.27M 259.27M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Elixir — $ 1.06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.88K. Циркуляційна пропозиція ELX — 259.27M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.06M.