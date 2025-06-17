Сьогоднішня ціна EfficientFrontier (SN53)

Поточна ціна EfficientFrontier (SN53) сьогодні становить 5,19 USD з ринковою капіталізацією $ 6,65M USD. Ціна SN53 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EfficientFrontier:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни EfficientFrontier протягом дня — -2,71%

- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD

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