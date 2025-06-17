Ціна EfficientFrontier (SN53)
Поточна ціна EfficientFrontier (SN53) сьогодні становить 5,19 USD з ринковою капіталізацією $ 6,65M USD. Ціна SN53 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EfficientFrontier:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни EfficientFrontier протягом дня — -2,71%
- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EfficientFrontier до USD становила $ -0,144757341412526.
За останні 30 днів зміна ціни EfficientFrontier до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EfficientFrontier до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EfficientFrontier до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,144757341412526
|-2,71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EfficientFrontier: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,06%
-2,71%
-17,00%
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