Сьогоднішня ціна Dotcom (Y2K)

Поточна ціна Dotcom (Y2K) сьогодні становить 0.00133719 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна Y2K до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dotcom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 241.86K USD

- зміна ціни Dotcom протягом дня — +25.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD

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