Токеноміка Dotcom (Y2K) Дізнайтеся ключову інформацію про Dotcom (Y2K), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dotcom (Y2K) Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age Офіційний вебсайт: https://y2kdotcom.xyz/ Купити Y2K зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dotcom (Y2K) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dotcom (Y2K), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Загальна пропозиція: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Циркуляційна пропозиція: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Історичний максимум: $ 0,03458572 $ 0,03458572 $ 0,03458572 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00240426 $ 0,00240426 $ 0,00240426 Дізнайтеся більше про ціну Dotcom (Y2K)

Токеноміка Dotcom (Y2K): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dotcom (Y2K) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів Y2K, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів Y2K, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку Y2K, досліджуйте ціну токена Y2K в реальному часі!

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