Токеноміка Contango (TANGO) Дізнайтеся ключову інформацію про Contango (TANGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Contango (TANGO) What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Офіційний вебсайт: https://contango.xyz/ Купити TANGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Contango (TANGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Contango (TANGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 237,91M $ 237,91M $ 237,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,29M $ 13,29M $ 13,29M Історичний максимум: $ 0,118219 $ 0,118219 $ 0,118219 Історичний мінімум: $ 0,01243402 $ 0,01243402 $ 0,01243402 Поточна ціна: $ 0,01328364 $ 0,01328364 $ 0,01328364 Дізнайтеся більше про ціну Contango (TANGO)

Токеноміка Contango (TANGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Contango (TANGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TANGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TANGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TANGO, досліджуйте ціну токена TANGO в реальному часі!

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