Токеноміка ChAtoshI (CHATOSHI) Дізнайтеся ключову інформацію про ChAtoshI (CHATOSHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ChAtoshI (CHATOSHI) What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

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Токеноміка та аналіз ціни ChAtoshI (CHATOSHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ChAtoshI (CHATOSHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Загальна пропозиція: $ 999,00M $ 999,00M $ 999,00M Циркуляційна пропозиція: $ 999,00M $ 999,00M $ 999,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Історичний максимум: $ 0,00788568 $ 0,00788568 $ 0,00788568 Історичний мінімум: $ 0,00148505 $ 0,00148505 $ 0,00148505 Поточна ціна: $ 0,00176126 $ 0,00176126 $ 0,00176126 Дізнайтеся більше про ціну ChAtoshI (CHATOSHI)

Токеноміка ChAtoshI (CHATOSHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ChAtoshI (CHATOSHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHATOSHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHATOSHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHATOSHI, досліджуйте ціну токена CHATOSHI в реальному часі!

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