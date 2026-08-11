Яка зараз ринкова ціна Big Data Protocol?

Big Data Protocol оцінюється в ₴0.1134674792914271840000, зі зміною -1.11% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BDP?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BDP у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Big Data Protocol у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BDP?

Обігова кількість становить 24159174.38827953, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Big Data Protocol?

Big Data Protocol згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BDP виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Big Data,Storage,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications,Made in USA?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Big Data,Storage,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications,Made in USA, імпульс BDP залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.