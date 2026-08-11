Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Big Data Protocol сьогодні становить 0.00257411 USD. Ринкова капіталізація BDP становить 167,119 USD. Відстежуйте оновлення цін BDP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Big Data Protocol сьогодні становить 0.00257411 USD. Ринкова капіталізація BDP становить 167,119 USD. Відстежуйте оновлення цін BDP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BDP

Інформація про ціну BDP

Що таке BDP

Офіційний вебсайт BDP

Токеноміка BDP

Прогноз ціни BDP

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Big Data Protocol

Ціна Big Data Protocol (BDP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BDP до USD:

$0.00257411
$0.00257411$0.00257411
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Big Data Protocol (BDP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:31:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Big Data Protocol

Поточна ціна Big Data Protocol (BDP) сьогодні становить $ 0.00257411, зі зміною 1.11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BDP до USD становить $ 0.00257411 за BDP.

Big Data Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 167,119, з циркуляційною пропозицією у 24.16M BDP. Протягом останніх 24 годин BDP торгувався між $ 0.0025298 (мінімум) та $ 0.00259038 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 14.93, тоді як історичний мінімум — $ 0.00249437.

У короткостроковій динаміці BDP змінився на -- за останню годину та на -1.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 384.61.

Ринкова інформація щодо Big Data Protocol (BDP)

$ 167.12K
$ 167.12K$ 167.12K

$ 384.61
$ 384.61$ 384.61

$ 167.12K
$ 167.12K$ 167.12K

24.16M
24.16M 24.16M

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

Поточна ринкова капіталізація Big Data Protocol — $ 167.12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 384.61. Циркуляційна пропозиція BDP — 24.16M, зі загальною пропозицією 64923252.85185185. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 167.12K.

Історія ціни Big Data Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0025298
$ 0.0025298$ 0.0025298
Мін. за 24 год
$ 0.00259038
$ 0.00259038$ 0.00259038
Макс. за 24 год

$ 0.0025298
$ 0.0025298$ 0.0025298

$ 0.00259038
$ 0.00259038$ 0.00259038

$ 14.93
$ 14.93$ 14.93

$ 0.00249437
$ 0.00249437$ 0.00249437

--

-1.11%

-1.73%

-1.73%

Історія ціни Big Data Protocol (BDP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Big Data Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Big Data Protocol до USD становила $ -0.0005454791.
За останні 60 днів зміна ціни Big Data Protocol до USD становила $ -0.0002864799.
За останні 90 днів зміна ціни Big Data Protocol до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1.11%
30 днів$ -0.0005454791-21.19%
60 днів$ -0.0002864799-11.12%
90 днів----

Прогноз ціни Big Data Protocol

Прогноз ціни Big Data Protocol (BDP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BDP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Big Data Protocol (BDP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Big Data Protocol потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Big Data Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BDP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Big Data Protocol.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Big Data Protocol (BDP)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

Про Big Data Protocol

Яка зараз ринкова ціна Big Data Protocol?

Big Data Protocol оцінюється в ₴0.1134674792914271840000, зі зміною -1.11% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BDP?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BDP у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Big Data Protocol у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BDP?

Обігова кількість становить 24159174.38827953, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Big Data Protocol?

Big Data Protocol згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BDP виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Big Data,Storage,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications,Made in USA?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Big Data,Storage,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications,Made in USA, імпульс BDP залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Big Data Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:31:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Big Data Protocol (BDP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Big Data Protocol

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.4225
$0.4225$0.4225

+322.50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.51555
$0.51555$0.51555

+35.01%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01648
$0.01648$0.01648

+31.52%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17691
$0.17691$0.17691

-12.37%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.028054
$0.028054$0.028054

+88.31%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.73650
$0.73650$0.73650

+66.90%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00876
$0.00876$0.00876

+46.24%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.51555
$0.51555$0.51555

+35.01%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.6324
$2.6324$2.6324

+46.15%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?