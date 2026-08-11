Сьогоднішня ціна Ampleforth Governance

Поточна ціна Ampleforth Governance (FORTH) сьогодні становить $ 0,189201, зі зміною 3,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FORTH до USD становить $ 0,189201 за FORTH.

Ampleforth Governance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 025 123, з циркуляційною пропозицією у 10,70M FORTH. Протягом останніх 24 годин FORTH торгувався між $ 0,175365 (мінімум) та $ 0,20101 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 180,47, тоді як історичний мінімум — $ 0,153377.

У короткостроковій динаміці FORTH змінився на +0,54% за останню годину та на -16,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 48,02K.

Ринкова інформація щодо Ampleforth Governance (FORTH)

Ринкова капіталізація $ 2,03M$ 2,03M $ 2,03M Обсяг (за 24 год) $ 48,02K$ 48,02K $ 48,02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,89M$ 2,89M $ 2,89M Циркуляційне постачання 10,70M 10,70M 10,70M Загальна пропозиція 15 297 897,14455933 15 297 897,14455933 15 297 897,14455933

Поточна ринкова капіталізація Ampleforth Governance — $ 2,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 48,02K. Циркуляційна пропозиція FORTH — 10,70M, зі загальною пропозицією 15297897.14455933. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,89M.