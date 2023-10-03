Токеноміка Ajna Protocol (AJNA) Дізнайтеся ключову інформацію про Ajna Protocol (AJNA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ajna Protocol (AJNA) The Ajna protocol facilitates peer-to-pool secured loans without governance and without external price feeds. Current lending and borrowing protocols which utilize smart contracts require active governance (e.g. to set rates and to update contracts) and/or rely on external price feeds (such as oracles like Chainlink). Because the pricing of collateral and parameterization of loans are left to subjective decision making through governance rather than market forces, these protocols carry both solvency and liquidity risk. Governance and maintenance overhead create barriers to entry in the market for lending and borrowing of on-chain assets. Ajna solves these problems with its unique design, which is defined by the following features: Permissionless pool creation: Much like the popular DeFi primitive, the “automated market maker,” AMM, Ajna pools exist in unique pairs: quote token, provided by lenders and collateral token, provided by borrowers. Pools allow lenders to assess borrower demand for their quote token and for borrowers to assess lender demand for loans backed by their collateral. Pools are created permissionlessly, meaning anyone can create a pool to borrow arbitrary fungible tokens using arbitrary fungible or non-fungible tokens as collateral. Therefore, no governance process is needed to whitelist approved tokens. Price specified lending: Ajna replaces external price feeds (oracles) by allowing lenders to input the price at which they’re willing to lend. This price is the amount of quote token (i.e. the token they are lending) they are willing to lend per unit of collateral pledged by the borrower. For example, if a lender deposits at price 100, they are willing to lend 100 units of quote token per one unit of collateral. Ajna pools separate prices into predefined buckets to reduce the complexity of the protocol, prices are therefore hereon referred to as “buckets”. Borrowers are then able to borrow from the aggregated liquidity of these various buckets. Офіційний вебсайт: https://www.ajna.finance/ Whitepaper: https://www.ajna.finance/pdf/Ajna_Protocol_Whitepaper_03-10-2023.pdf Купити AJNA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ajna Protocol (AJNA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ajna Protocol (AJNA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,62M $ 3,62M $ 3,62M Загальна пропозиція: $ 992,73M $ 992,73M $ 992,73M Циркуляційна пропозиція: $ 776,20M $ 776,20M $ 776,20M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,63M $ 4,63M $ 4,63M Історичний максимум: $ 0,438738 $ 0,438738 $ 0,438738 Історичний мінімум: $ 0,00232171 $ 0,00232171 $ 0,00232171 Поточна ціна: $ 0,00462555 $ 0,00462555 $ 0,00462555 Дізнайтеся більше про ціну Ajna Protocol (AJNA)

Токеноміка Ajna Protocol (AJNA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ajna Protocol (AJNA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AJNA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AJNA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AJNA, досліджуйте ціну токена AJNA в реальному часі!

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