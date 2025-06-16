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Курс Verse World (VERSEWORLD)

USD

Графік ціни Verse World (VERSEWORLD) в реальному часі

$0,1739
$0,1739$0,1739
-2,30%(1D)

Дані та інформація про ціну VERSEWORLD в реальному часі

Поточна ціна Verse World (VERSEWORLD) сьогодні становить 0,1747 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 17,47M USD. Ціна VERSEWORLD у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Verse World:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 66,98K USD
- Зміна ціни Verse World протягом дня – -2,30%
- Циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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Цінові показники VERSEWORLDUSD

Відстежуйте зміни ціни на Verse World за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,004094-2,30%
30 днів$ -0,0253-12,65%
60 днів$ -0,0253-12,65%
90 днів$ -0,0253-12,65%
Зміна ціни Verse World сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VERSEWORLD на $ -0,004094 (-2,30%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Verse World за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0253 (-12,65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Verse World за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VERSEWORLD змінився на $ -0,0253 (-12,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Verse World за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0253 (-12,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну VERSEWORLD

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Verse World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,169
$ 0,169$ 0,169

$ 0,212
$ 0,212$ 0,212

$ 0,8632
$ 0,8632$ 0,8632

-1,91%

-2,30%

-12,65%

Ринкова інформація VERSEWORLD

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 17,47M
$ 17,47M$ 17,47M

$ 66,98K
$ 66,98K$ 66,98K

100,00M
100,00M 100,00M

Що таке Verse World (VERSEWORLD)

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Прогноз курсу Verse World

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Verse World, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна VERSEWORLD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Verse World.

Історія ціни Verse World

Відстеження траєкторії ціни VERSEWORLD надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії VERSEWORLD. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Verse World.

Токеноміка Verse World (VERSEWORLD)

Розуміння токеноміки Verse World (VERSEWORLD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VERSEWORLD зараз!

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VERSEWORLD до місцевих валют

1 VERSEWORLD до VND
4 597,2305
1 VERSEWORLD до AUD
A$0,265544
1 VERSEWORLD до GBP
0,127531
1 VERSEWORLD до EUR
0,150242
1 VERSEWORLD до USD
$0,1747
1 VERSEWORLD до MYR
RM0,740728
1 VERSEWORLD до TRY
6,876192
1 VERSEWORLD до JPY
¥25,223186
1 VERSEWORLD до RUB
13,734914
1 VERSEWORLD до INR
15,0242
1 VERSEWORLD до IDR
Rp2 863,933968
1 VERSEWORLD до KRW
237,363143
1 VERSEWORLD до PHP
9,849586
1 VERSEWORLD до EGP
￡E.8,780422
1 VERSEWORLD до BRL
R$0,96085
1 VERSEWORLD до CAD
C$0,235845
1 VERSEWORLD до BDT
21,355328
1 VERSEWORLD до NGN
269,59704
1 VERSEWORLD до UAH
7,258785
1 VERSEWORLD до VES
Bs17,8194
1 VERSEWORLD до PKR
Rs49,433112
1 VERSEWORLD до KZT
89,542485
1 VERSEWORLD до THB
฿5,663774
1 VERSEWORLD до TWD
NT$5,139674
1 VERSEWORLD до AED
د.إ0,641149
1 VERSEWORLD до CHF
Fr0,141507
1 VERSEWORLD до HKD
HK$1,369648
1 VERSEWORLD до MAD
.د.م1,58977
1 VERSEWORLD до MXN
$3,307071

Ресурс Verse World

Щоб дізнатися більше про Verse World, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVerse World
Оглядач блокчейну

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1 VERSEWORLD = 0,1747 USD

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VERSEWORLDUSDT
$0,1747
$0,1747$0,1747
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