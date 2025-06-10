VERSEWORLD

Це не просто метавсесвіт — це еволюція. Будуйте, досліджуйте та спілкуйтеся у гіперреалістичних віртуальних.

Ім'яVERSEWORLD

РейтингNo.891

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)2.02%

Циркуляційна пропозиція99,999,991

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція999,999,885.082534

Коефіцієнт циркуляції0.0999%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.6287465638146135,2025-06-10

Найнижча ціна0.13724738944621556,2025-06-13

Публічний блокчейнSOL

ОписЦе не просто метавсесвіт — це еволюція. Будуйте, досліджуйте та спілкуйтеся у гіперреалістичних віртуальних.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.