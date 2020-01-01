Токеноміка Verse World (VERSEWORLD) Дізнайтеся ключову інформацію про Verse World (VERSEWORLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Verse World (VERSEWORLD) Це не просто метавсесвіт — це еволюція. Будуйте, досліджуйте та спілкуйтеся у гіперреалістичних віртуальних. Офіційний вебсайт: https://www.verseworld.com Whitepaper: https://www.verseworld.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Купити VERSEWORLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Verse World (VERSEWORLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Verse World (VERSEWORLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,88M $ 17,88M $ 17,88M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 178,80M $ 178,80M $ 178,80M Історичний максимум: $ 0,8632 $ 0,8632 $ 0,8632 Історичний мінімум: $ 0,12798746444757364 $ 0,12798746444757364 $ 0,12798746444757364 Поточна ціна: $ 0,1788 $ 0,1788 $ 0,1788 Дізнайтеся більше про ціну Verse World (VERSEWORLD)

Токеноміка Verse World (VERSEWORLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Verse World (VERSEWORLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VERSEWORLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VERSEWORLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VERSEWORLD, досліджуйте ціну токена VERSEWORLD в реальному часі!

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