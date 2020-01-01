Токеноміка Slash Vision Labs (SVL) Дізнайтеся ключову інформацію про Slash Vision Labs (SVL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Slash Vision Labs (SVL) Slash Vision Labs (SVL) — це проєкт, спрямований на докорінну зміну способу передачі вартості, особливо в сфері криптовалютних платежів. Slash є творцем першої в Японії кредитної картки з підтримкою криптовалюти, яка покликана зменшити розрив між традиційними фінансовими системами та цифровими валютами. Цей продукт криптовалютної картки є частиною ширшої стратегії SVL з метою залучення нової хвилі користувачів криптовалют. Токен SVL лежить в основі цієї екосистеми, призначений для перерозподілу 100% доходу, отриманого від платіжних продуктів Slash, назад до спільноти. Офіційний вебсайт: https://slash.vision/ Whitepaper: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000 Купити SVL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Slash Vision Labs (SVL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Slash Vision Labs (SVL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 64,88M $ 64,88M $ 64,88M Історичний максимум: $ 0,013 $ 0,013 $ 0,013 Історичний мінімум: $ 0,002311652863941711 $ 0,002311652863941711 $ 0,002311652863941711 Поточна ціна: $ 0,006488 $ 0,006488 $ 0,006488 Дізнайтеся більше про ціну Slash Vision Labs (SVL)

Токеноміка Slash Vision Labs (SVL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Slash Vision Labs (SVL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SVL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SVL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SVL, досліджуйте ціну токена SVL в реальному часі!

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