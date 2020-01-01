Токеноміка Safe Token (SAFE) Дізнайтеся ключову інформацію про Safe Token (SAFE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Safe Token (SAFE) Safe містить повний набір інфраструктури абстрагування акаунтів і галузевий стандартний гаманець з мультіпідписами. Проєкт зосереджений на тому, щоб зробити кожен акаунт Ethereum "розумним" і створити нові варіанти використання, як-от ШІ, стейкінг, геймінг, SocialFi, DeFi та платежі для процвітання з транзакціями без gas, легкою ідентифікацією обличчя (face-ID), onramps, підключенням, відновленням тощо. Офіційний вебсайт: https://safe.global/ Whitepaper: https://docs.gnosis-safe.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Купити SAFE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Safe Token (SAFE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Safe Token (SAFE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 231,83M $ 231,83M $ 231,83M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 607,03M $ 607,03M $ 607,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 381,90M $ 381,90M $ 381,90M Історичний максимум: $ 3,57 $ 3,57 $ 3,57 Історичний мінімум: $ 0,3478254740805914 $ 0,3478254740805914 $ 0,3478254740805914 Поточна ціна: $ 0,3819 $ 0,3819 $ 0,3819 Дізнайтеся більше про ціну Safe Token (SAFE)

Токеноміка Safe Token (SAFE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Safe Token (SAFE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAFE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAFE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAFE, досліджуйте ціну токена SAFE в реальному часі!

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