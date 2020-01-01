Токеноміка Rocket Pool (RPL) Дізнайтеся ключову інформацію про Rocket Pool (RPL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rocket Pool (RPL) Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Офіційний вебсайт: https://www.rocketpool.net/ Whitepaper: https://docs.rocketpool.net Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Купити RPL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rocket Pool (RPL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rocket Pool (RPL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 103,61M $ 103,61M $ 103,61M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 21,46M $ 21,46M $ 21,46M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 65,19 $ 65,19 $ 65,19 Історичний мінімум: $ 0,0911751633458 $ 0,0911751633458 $ 0,0911751633458 Поточна ціна: $ 4,827 $ 4,827 $ 4,827 Дізнайтеся більше про ціну Rocket Pool (RPL)

Токеноміка Rocket Pool (RPL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rocket Pool (RPL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RPL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RPL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RPL, досліджуйте ціну токена RPL в реальному часі!

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