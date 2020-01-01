Токеноміка NATIX Network (NATIX) Дізнайтеся ключову інформацію про NATIX Network (NATIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NATIX Network (NATIX) NATIX — це глобальна картографічна мережа, що працює на основі власного штучного інтелекту та камер DePIN. Флагманський продукт NATIX "Drive&" використовує застосунки-асистенти водія (наприклад, відеореєстратор і навігацію), токени, ШІ комп'ютерного зору та камери смартфонів для мапування доріг і підтримки різноманітних застосунків для мобільності, автономного водіння та смарт-систем міста. З більш ніж 120 тис. зареєстрованих водіїв та понад 50 млн км пробігу всього за 12 місяців, NATIX є однією з найбільш швидкозростаючих DePIN у світі. Офіційний вебсайт: https://www.natix.network/ Whitepaper: https://docs.natix.network/whitepaper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Купити NATIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NATIX Network (NATIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NATIX Network (NATIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,97M $ 14,97M $ 14,97M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 16,13B $ 16,13B $ 16,13B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00223 $ 0,00223 $ 0,00223 Історичний мінімум: $ 0,000553846478431092 $ 0,000553846478431092 $ 0,000553846478431092 Поточна ціна: $ 0,000928 $ 0,000928 $ 0,000928 Дізнайтеся більше про ціну NATIX Network (NATIX)

Токеноміка NATIX Network (NATIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NATIX Network (NATIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NATIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NATIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NATIX, досліджуйте ціну токена NATIX в реальному часі!

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