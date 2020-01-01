Токеноміка Partisia Blockchain (MPC)
Інформація Partisia Blockchain (MPC)
Partisia Blockchain — це вдосконалений блокчейн рівня 1, який забезпечує провідну в галузі технологію, яка вирішує трилему блокчейну, використовуючи вдосконалену криптографію MultiParty Computation (MPC) для забезпечення конфіденційності публічних блокчейнів, масштабованість за допомогою унікальної архітектури шардингу як на рівні протоколу, так на рівні смартконтракту, а також найбезпечніший у галузі міст для взаємодії даних і токенів, що використовує розширені заходи безпеки на основі методів криптографії MPC, що дозволяє використовувати нашу технологію в різних мережах.
Токеноміка та аналіз ціни Partisia Blockchain (MPC)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Partisia Blockchain (MPC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Partisia Blockchain (MPC): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Partisia Blockchain (MPC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MPC, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MPC, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 MPC = 0,00569 USD