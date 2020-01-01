Токеноміка Leeds United FC (LUFC) Дізнайтеся ключову інформацію про Leeds United FC (LUFC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Leeds United FC (LUFC) One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Офіційний вебсайт: https://www.socios.com/fan-tokens/ Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 Купити LUFC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Leeds United FC (LUFC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Leeds United FC (LUFC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 87,55K $ 87,55K $ 87,55K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 3,02M $ 3,02M $ 3,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 290,30K $ 290,30K $ 290,30K Історичний максимум: $ 1,969 $ 1,969 $ 1,969 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,02903 $ 0,02903 $ 0,02903 Дізнайтеся більше про ціну Leeds United FC (LUFC)

Токеноміка Leeds United FC (LUFC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Leeds United FC (LUFC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUFC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUFC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUFC, досліджуйте ціну токена LUFC в реальному часі!

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