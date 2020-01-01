Токеноміка Catecoin (CATE) Дізнайтеся ключову інформацію про Catecoin (CATE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Catecoin (CATE) Catecoin — це утиліті проєкт на тему котів, створений спільнотою. Це мемкоїн на котячу тематику, який покликаний запропонувати власнику безліч переваг, яких не мають інші мемкоїни. Офіційний вебсайт: https://catecoin.club/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Купити CATE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Catecoin (CATE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Catecoin (CATE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,73M $ 4,73M $ 4,73M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 57,27T $ 57,27T $ 57,27T FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0000006968 $ 0,0000006968 $ 0,0000006968 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0000000826 $ 0,0000000826 $ 0,0000000826 Дізнайтеся більше про ціну Catecoin (CATE)

Токеноміка Catecoin (CATE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Catecoin (CATE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CATE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATE, досліджуйте ціну токена CATE в реальному часі!

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