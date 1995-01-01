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Сер. час переказу

<1 хв

Коефіцієнт виконання за 30 дн.

0.00%

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Способи оплати на P2P

Спосіб оплати на P2P: під час продажу криптовалют, доданий спосіб оплати буде показаний покупцям, як один із схвалених варіантів оплати. Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім'я у платіжному рахунку збігається з вашим верифікованим іменем на MEXC. Ви можете додати до 10 способів оплати.

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