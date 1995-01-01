Способи оплати на P2P

Спосіб оплати на P2P: під час продажу криптовалют, доданий спосіб оплати буде показаний покупцям, як один із схвалених варіантів оплати. Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім'я у платіжному рахунку збігається з вашим верифікованим іменем на MEXC. Ви можете додати до 10 способів оплати.