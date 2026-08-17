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ราคาปัจจุบัน Yield Optimizer USD Edge วันนี้ คือ 1.011 USD มูลค่าตลาด YOUSDEDGE เท่ากับ 65,330 USD ติดตามการอัปเดตราคา YOUSDEDGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Yield Optimizer USD Edge วันนี้ คือ 1.011 USD มูลค่าตลาด YOUSDEDGE เท่ากับ 65,330 USD ติดตามการอัปเดตราคา YOUSDEDGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Yield Optimizer USD Edge ราคา (YOUSDEDGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YOUSDEDGE เป็น USD

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:38:50 (UTC+8)

ราคา Yield Optimizer USD Edge วันนี้

ราคาปัจจุบัน Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) วันนี้ $ 1.011, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YOUSDEDGE เป็น USD คือ $ 1.011 ต่อ YOUSDEDGE.

Yield Optimizer USD Edge มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 65,330 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 64.63K YOUSDEDGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YOUSDEDGE เทรดระหว่าง $ 1.011 (ต่ำ) กับ $ 1.011 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.011 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.006

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YOUSDEDGE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) ข้อมูลการตลาด

$ 65.33K
$ 65.33K$ 65.33K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.33K
$ 65.33K$ 65.33K

64.63K
64.63K 64.63K

64,630.169568
64,630.169568 64,630.169568

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yield Optimizer USD Edge คือ $ 65.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ YOUSDEDGE คือ 64.63K โดยมีอุปทานรวมที่ 64630.169568 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 65.33K

ประวัติราคา Yield Optimizer USD Edge USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
ต่ำสุด 24h
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
สูงสุด 24h

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

--

+0.02%

+0.12%

+0.12%

ประวัติราคา Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer USD Edge เป็น USD เท่ากับ $ +0.000211
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer USD Edge เป็น USD เท่ากับ $ +0.0053358558
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer USD Edge เป็น USD เท่ากับ $ +0.0099547104
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer USD Edge เป็น USD เท่ากับ $ +0.000166

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000211+0.02%
30 วัน$ +0.0053358558+0.53%
60 วัน$ +0.0099547104+0.98%
90 วัน$ +0.000166+0.00%

การคาดการณ์ราคา Yield Optimizer USD Edge

การคาดการณ์ราคา Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YOUSDEDGE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Yield Optimizer USD Edge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Yield Optimizer USD Edge จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YOUSDEDGE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Yield Optimizer USD Edge

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เกี่ยวกับ Yield Optimizer USD Edge

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Yield Optimizer USD Edge ใช้งาน?

Yield Optimizer USD Edge ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ YOUSDEDGE เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿32.65068263377398000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.02% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Yield Optimizer USD Edge อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Yield Optimizer USD Edge จัดอยู่ในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ YOUSDEDGE กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Yield Optimizer USD Edge เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿2109860.62953951940000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #6527 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ YOUSDEDGE จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 64630.169568 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Yield Optimizer USD Edge ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา YOUSDEDGE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Yield Optimizer USD Edge เคลื่อนไหวระหว่าง ฿32.65068263377398000 และ ฿32.65068263377398000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yield Optimizer USD Edge

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:38:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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