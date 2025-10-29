xSUI ราคา (XSUI)
-0.68%
-3.33%
-1.10%
-1.10%
ราคาเรียลไทม์ xSUI (XSUI) คือ $2.6 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXSUI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 2.58 และราคาสูงสุด $ 2.69 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XSUI คือ $ 4.17 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.39
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XSUI มีการเปลี่ยนแปลง -0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ xSUI คือ $ 3.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XSUI คือ 1.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 1450000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.78M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา xSUI เป็น USD เท่ากับ $ -0.089877843733774
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xSUI เป็น USD เท่ากับ $ -0.4930112200
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xSUI เป็น USD เท่ากับ $ -0.5406141000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา xSUI เป็น USD เท่ากับ $ -1.2275586358372222
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.089877843733774
|-3.33%
|30 วัน
|$ -0.4930112200
|-18.96%
|60 วัน
|$ -0.5406141000
|-20.79%
|90 วัน
|$ -1.2275586358372222
|-32.07%
xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.
In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.
xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.
The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.
And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.
