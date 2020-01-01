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โทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม SUI สเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.729943
+0.18%
-0.00%
-2.26%
$ 23.92M
$ 10.54K
2
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.721745
+0.18%
-0.00%
-1.90%
$ 15.41M
$ 11.30K
3
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.695044
+0.14%
-0.01%
-2.10%
$ 5.77M
$ 43.56
4
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.723816
+0.21%
-0.00%
-2.16%
$ 2.14M
$ 884.60
5
xSUI
xSUI
XSUI
$ 0.688742
+0.21%
-0.00%
-1.94%
$ 167.90K
$ 517.44

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $47.41M
โทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น HASUI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 SUI สเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง HASUI, VSUI, SSUI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ SUI สเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น SUI สเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $47.41M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม SUI สเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง