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โทเค็น ระบบนิเวศ Unichain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Unichain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.58
-0.28%
+1.14%
+4.43%
$ 14.63B
$ 6.72K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,341.05
+0.07%
+0.00%
+0.67%
$ 8.73B
$ 2.52M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,085.44
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.441
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.283
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,200.69
+0.09%
+0.00%
+0.52%
$ 704.66M
$ 454.13K
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1678
-0.12%
+0.48%
-6.91%
$ 559.47M
$ 702.45K
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,096
-0.03%
+0.00%
-1.46%
$ 464.50M
$ 327.78K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002344
-0.09%
-0.51%
-3.26%
$ 206.35M
$ 79.91B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,552
-0.06%
-0.00%
-1.51%
$ 186.59M
$ 454.28
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1364
-0.29%
+0.07%
-3.99%
$ 137.14M
$ 1.33M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08243
0.00%
0.00%
-0.70%
$ 116.55M
$ 683.25K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,039.38
+0.12%
+0.00%
+0.67%
$ 86.69M
$ 808.81
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.08M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.7195
-0.23%
+1.31%
-0.24%
$ 44.51M
$ 19.37K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076066
-0.25%
-0.00%
-2.17%
$ 36.02M
$ 1.52M
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.123
-0.15%
-3.69%
-7.06%
$ 26.84M
$ 51.45K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.284398
-0.57%
-0.01%
-8.00%
$ 15.42M
$ 106.58K
25
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.28722
0.00%
--
+4.59%
$ 2.13M
$ 1.19
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00605433
0.00%
+0.11%
-20.45%
$ 1.01M
$ 892.81
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999234
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 823.71K
$ 167.84K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 352.51K
$ 169.67
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 10.51K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Unichain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Unichain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 29 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $124.97B
โทเค็น ระบบนิเวศ Unichain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Unichain ที่ติดตามบน MEXC นั้น UNI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Unichain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 29 ระบบนิเวศ Unichain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Unichain ยอดนิยม รวมถึง USDC, HYPE, WSTETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Unichain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Unichain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $124.97B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Unichain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง