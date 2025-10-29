ราคาปัจจุบัน Midas msyrupUSDp วันนี้ คือ 1.008 USD ติดตามการอัปเดตราคา MSYRUPUSDP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MSYRUPUSDP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Midas msyrupUSDp วันนี้ คือ 1.008 USD ติดตามการอัปเดตราคา MSYRUPUSDP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MSYRUPUSDP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSYRUPUSDP

ข้อมูลราคา MSYRUPUSDP

เอกสารไวท์เปเปอร์ MSYRUPUSDP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MSYRUPUSDP

โทเคโนมิกส์ MSYRUPUSDP

การคาดการณ์ราคา MSYRUPUSDP

Midas msyrupUSDp ราคา (MSYRUPUSDP)

ราคาปัจจุบัน 1 MSYRUPUSDP เป็น USD

$1.008
$1.008
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:25:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

0.00%

0.00%

+0.06%

+0.06%

ราคาเรียลไทม์ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) คือ $1.008 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMSYRUPUSDP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.008 และราคาสูงสุด $ 1.008 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MSYRUPUSDP คือ $ 1.008 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MSYRUPUSDP มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas msyrupUSDp คือ $ 201.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MSYRUPUSDP คือ 200.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 199999099.5219583 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 201.64M

ประวัติราคา Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas msyrupUSDp เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas msyrupUSDp เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas msyrupUSDp เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas msyrupUSDp เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Midas msyrupUSDp (USD)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Midas msyrupUSDp

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Midas msyrupUSDp ตอนนี้!

MSYRUPUSDP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MSYRUPUSDPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

วันนี้ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MSYRUPUSDP เป็นUSD คือ 1.008 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MSYRUPUSDP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MSYRUPUSDP เป็น USD คือ $ 1.008 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Midas msyrupUSDp คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MSYRUPUSDP คือ $ 201.64M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MSYRUPUSDP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MSYRUPUSDP คือ 200.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MSYRUPUSDP คือเท่าใด?
MSYRUPUSDP ถึงราคา ATH ที่ 1.008 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MSYRUPUSDP คือเท่าไร?
MSYRUPUSDP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MSYRUPUSDP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MSYRUPUSDP คือ -- USD
ปีนี้ MSYRUPUSDP จะสูงขึ้นอีกไหม?
MSYRUPUSDP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MSYRUPUSDP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:25:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

