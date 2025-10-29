ราคาปัจจุบัน Louie วันนี้ คือ 0.00201661 USD ติดตามการอัปเดตราคา LOUIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LOUIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Louie วันนี้ คือ 0.00201661 USD ติดตามการอัปเดตราคา LOUIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LOUIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00201635
-3.10%1D
Louie (LOUIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Louie (LOUIE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00198784
ต่ำสุด 24h
$ 0.00208126
สูงสุด 24h

$ 0.00198784
$ 0.00208126
$ 0.01063902
$ 0
-0.35%

-3.09%

-12.12%

-12.12%

ราคาเรียลไทม์ Louie (LOUIE) คือ $0.00201661 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLOUIE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00198784 และราคาสูงสุด $ 0.00208126 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LOUIE คือ $ 0.01063902 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LOUIE มีการเปลี่ยนแปลง -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.09% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Louie (LOUIE) ข้อมูลการตลาด

$ 2.02M$ 2.02M

--
$ 2.02M
999.41M
999,411,127.274
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Louie คือ $ 2.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LOUIE คือ 999.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 999411127.274 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.02M

ประวัติราคา Louie (LOUIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Louie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Louie เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012999281
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Louie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Louie เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.09%
30 วัน$ -0.0012999281-64.46%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Louie (LOUIE)

Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Louie (USD)

Louie (LOUIE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Louie (LOUIE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Louie

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Louie ตอนนี้!

LOUIE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Louie (LOUIE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Louie (LOUIE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LOUIEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Louie (LOUIE)

วันนี้ Louie (LOUIE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LOUIE เป็นUSD คือ 0.00201661 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LOUIE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LOUIE เป็น USD คือ $ 0.00201661 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Louie คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LOUIE คือ $ 2.02M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LOUIE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LOUIE คือ 999.41M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LOUIE คือเท่าใด?
LOUIE ถึงราคา ATH ที่ 0.01063902 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LOUIE คือเท่าไร?
LOUIE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ LOUIE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LOUIE คือ -- USD
ปีนี้ LOUIE จะสูงขึ้นอีกไหม?
LOUIE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LOUIE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Louie (LOUIE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

