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ราคาปัจจุบัน Knight Core วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KNIGHT เท่ากับ 545,746 USD ติดตามการอัปเดตราคา KNIGHT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Knight Core วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KNIGHT เท่ากับ 545,746 USD ติดตามการอัปเดตราคา KNIGHT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Knight Core ราคา (KNIGHT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KNIGHT เป็น USD

$0.00053539
$0.00053539$0.00053539
-0.17%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Knight Core (KNIGHT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:34:45 (UTC+8)

ราคา Knight Core วันนี้

ราคาปัจจุบัน Knight Core (KNIGHT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 13.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KNIGHT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KNIGHT.

Knight Core มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 545,746 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 961.36M KNIGHT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KNIGHT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00142108 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KNIGHT เคลื่อนไหว -2.84% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -25.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24.92K.

Knight Core (KNIGHT) ข้อมูลการตลาด

$ 545.75K
$ 545.75K$ 545.75K

$ 24.92K
$ 24.92K$ 24.92K

$ 545.75K
$ 545.75K$ 545.75K

961.36M
961.36M 961.36M

961,359,739.143424
961,359,739.143424 961,359,739.143424

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Knight Core คือ $ 545.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24.92K อุปทานหมุนเวียนของ KNIGHT คือ 961.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 961359739.143424 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 545.75K

ประวัติราคา Knight Core USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142108
$ 0.00142108$ 0.00142108

$ 0
$ 0$ 0

-2.84%

-13.40%

-25.33%

-25.33%

ประวัติราคา Knight Core (KNIGHT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Knight Core เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Knight Core เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Knight Core เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Knight Core เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-13.40%
30 วัน$ 0+160.95%
60 วัน$ 0+364.37%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Knight Core

การคาดการณ์ราคา Knight Core (KNIGHT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KNIGHT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Knight Core (KNIGHT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Knight Core อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Knight Core จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KNIGHT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Knight Core

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Knight Core (KNIGHT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Knight Core

ราคาปัจจุบันของ Knight Core คือเท่าไร?

Knight Core มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -13.40% ในวันนี้

ชุมชนของ KNIGHT เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Knight Core อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ KNIGHT ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

KNIGHT เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.0458930154393971120000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 961359739.143424 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Knight Core

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:34:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Knight Core (KNIGHT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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