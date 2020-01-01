ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม BTC แบบโทเค็นไนซ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,090.78
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
2
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,010
-0.07%
0.00%
-1.44%
$ 6.14B
$ 103.48M
3
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,052
+0.01%
0.00%
-1.23%
$ 283.50M
$ 646.85K
4
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 63,042
-0.09%
+0.00%
-0.84%
$ 9.26M
$ 590.68K
5
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,189.76
+0.06%
+0.00%
-9.05%
$ 4.63M
$ 2.07K
6
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 65,113
-0.04%
0.00%
-1.38%
$ 1.31M
--
7
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 62,816
+0.01%
+0.00%
-1.30%
$ 610.20K
--
8
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,074
-0.07%
-0.00%
-1.33%
$ 321.06K
$ 2.29K
9
Botanix Pegged Bitcoin
Botanix Pegged Bitcoin
PBTC
$ 61,254
0.00%
--
0.00%
$ 64.01K
$ 644.00

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.79B
โทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น RENBTC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 BTC แบบโทเค็นไนซ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยม รวมถึง WBTC, CBBTC, TBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ BTC แบบโทเค็นไนซ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น BTC แบบโทเค็นไนซ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.79B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม BTC แบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง