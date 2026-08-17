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ราคาปัจจุบัน Diversified USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด DFIUSD เท่ากับ 186,211 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFIUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Diversified USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด DFIUSD เท่ากับ 186,211 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFIUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Diversified USD ราคา (DFIUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DFIUSD เป็น USD

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Diversified USD (DFIUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:12:12 (UTC+8)

ราคา Diversified USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Diversified USD (DFIUSD) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DFIUSD เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ DFIUSD.

Diversified USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 186,211 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 185.99K DFIUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DFIUSD เทรดระหว่าง $ 1.0 (ต่ำ) กับ $ 1.001 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.048 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.974822

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DFIUSD เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.55K.

Diversified USD (DFIUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 186.21K
$ 186.21K$ 186.21K

$ 1.55K
$ 1.55K$ 1.55K

$ 186.21K
$ 186.21K$ 186.21K

185.99K
185.99K 185.99K

185,992.67578125
185,992.67578125 185,992.67578125

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Diversified USD คือ $ 186.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.55K อุปทานหมุนเวียนของ DFIUSD คือ 185.99K โดยมีอุปทานรวมที่ 185992.67578125 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 186.21K

ประวัติราคา Diversified USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
ต่ำสุด 24h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
สูงสุด 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.974822
$ 0.974822$ 0.974822

+0.01%

+0.03%

+0.04%

+0.04%

ประวัติราคา Diversified USD (DFIUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Diversified USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.00028446
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Diversified USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001925924
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Diversified USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002083081
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Diversified USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001637403331535

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00028446+0.03%
30 วัน$ +0.0001925924+0.02%
60 วัน$ +0.0002083081+0.02%
90 วัน$ -0.0001637403331535-0.00%

การคาดการณ์ราคา Diversified USD

การคาดการณ์ราคา Diversified USD (DFIUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DFIUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Diversified USD (DFIUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Diversified USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Diversified USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DFIUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Diversified USD

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เกี่ยวกับ Diversified USD

ราคาปัจจุบันของ Diversified USD คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿32.32869917573296000 โดย Diversified USD มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ DFIUSD อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 185992.67578125 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Diversified USD คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿6013945.45675565456000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4813 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

DFIUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿32.296402772960000 และ ฿32.32869917573296000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Diversified USD เข้ากับหมวดหมู่ Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin DFIUSD แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Diversified USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:12:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Diversified USD (DFIUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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