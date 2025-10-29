ราคาปัจจุบัน DFDV Staked SOL วันนี้ คือ 209.26 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFDVSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DFDVSOL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DFDV Staked SOL วันนี้ คือ 209.26 USD ติดตามการอัปเดตราคา DFDVSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DFDVSOL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFDVSOL

ข้อมูลราคา DFDVSOL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DFDVSOL

โทเคโนมิกส์ DFDVSOL

การคาดการณ์ราคา DFDVSOL

DFDV Staked SOL ราคา (DFDVSOL)

ราคาปัจจุบัน 1 DFDVSOL เป็น USD

$209.84
$209.84
+0.20%1D
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:08:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 205.02
$ 205.02
ต่ำสุด 24h
$ 212.84
$ 212.84
สูงสุด 24h

$ 205.02
$ 205.02

$ 212.84
$ 212.84

$ 259.77
$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48

+0.31%

-0.07%

+7.84%

+7.84%

ราคาเรียลไทม์ DFDV Staked SOL (DFDVSOL) คือ $209.26 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDFDVSOL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 205.02 และราคาสูงสุด $ 212.84 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DFDVSOL คือ $ 259.77 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 150.48

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DFDVSOL มีการเปลี่ยนแปลง +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +7.84% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) ข้อมูลการตลาด

$ 123.86M
$ 123.86M

--
--

$ 123.86M
$ 123.86M

590.29K
590.29K

590,287.121208387
590,287.121208387

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DFDV Staked SOL คือ $ 123.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DFDVSOL คือ 590.29K โดยมีอุปทานรวมที่ 590287.121208387 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 123.86M

ประวัติราคา DFDV Staked SOL (DFDVSOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.1543356785593
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ +0.4909448860
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -1.9920714960
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ +28.82337329114837

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.1543356785593-0.07%
30 วัน$ +0.4909448860+0.23%
60 วัน$ -1.9920714960-0.95%
90 วัน$ +28.82337329114837+15.97%

อะไรคือ DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา DFDV Staked SOL (USD)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DFDV Staked SOL (DFDVSOL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DFDV Staked SOL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DFDV Staked SOL ตอนนี้!

DFDVSOL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DFDV Staked SOL (DFDVSOL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DFDVSOLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

วันนี้ DFDV Staked SOL (DFDVSOL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DFDVSOL เป็นUSD คือ 209.26 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DFDVSOL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DFDVSOL เป็น USD คือ $ 209.26 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DFDV Staked SOL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DFDVSOL คือ $ 123.86M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DFDVSOL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DFDVSOL คือ 590.29K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DFDVSOL คือเท่าใด?
DFDVSOL ถึงราคา ATH ที่ 259.77 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DFDVSOL คือเท่าไร?
DFDVSOL ถึงราคา ATL ที่ 150.48 USD
ปริมาณการเทรดของ DFDVSOL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DFDVSOL คือ -- USD
ปีนี้ DFDVSOL จะสูงขึ้นอีกไหม?
DFDVSOL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DFDVSOL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:08:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

