DFDV Staked SOL ราคา (DFDVSOL)
+0.31%
-0.07%
+7.84%
+7.84%
ราคาเรียลไทม์ DFDV Staked SOL (DFDVSOL) คือ $209.26 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDFDVSOL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 205.02 และราคาสูงสุด $ 212.84 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DFDVSOL คือ $ 259.77 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 150.48
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DFDVSOL มีการเปลี่ยนแปลง +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +7.84% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DFDV Staked SOL คือ $ 123.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DFDVSOL คือ 590.29K โดยมีอุปทานรวมที่ 590287.121208387 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 123.86M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.1543356785593
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ +0.4909448860
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -1.9920714960
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DFDV Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ +28.82337329114837
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.1543356785593
|-0.07%
|30 วัน
|$ +0.4909448860
|+0.23%
|60 วัน
|$ -1.9920714960
|-0.95%
|90 วัน
|$ +28.82337329114837
|+15.97%
DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.
Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.
