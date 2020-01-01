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โทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.632
-0.48%
+4.84%
-4.97%
$ 161.41M
$ 41.61K
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4936
-0.28%
-1.34%
-1.17%
$ 12.68M
$ 37.65K
3
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.600274
-0.01%
-0.00%
-2.04%
$ 5.98M
$ 83.93
4
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.085473
+0.09%
+0.01%
+3.61%
$ 5.84M
$ 1.51K
5
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02832296
0.00%
--
+1.15%
$ 2.83M
$ 50.09
6
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.158502
0.00%
-0.00%
-0.35%
$ 1.59M
$ 79.39
7
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.095491
-0.05%
-0.00%
+1.90%
$ 1.24M
$ 13.60K
8
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00034051
-7.47%
+0.18%
-0.44%
$ 674.22K
$ 370.83K
9
Crocodile Finance
Crocodile Finance
CROC
$ 5.74
0.00%
--
0.00%
$ 653.68K
$ 1.16
10
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014495
-0.12%
+0.03%
-8.23%
$ 543.18K
$ 1.93M
11
Asymmetry USDaf
Asymmetry USDaf
USDAF
$ 0.992491
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 298.02K
$ 2.86K
12
NAV
NAV
NAV
$ 0.00041437
0.00%
--
-5.05%
$ 173.07K
$ 41.79
13
stabble
stabble
STB
$ 0.00030907
-0.22%
+0.07%
-20.17%
$ 131.08K
$ 90.08
14
Mintly
Mintly
MLY
$ 0.0001368
-3.10%
-0.11%
+0.51%
$ 57.46K
$ 1.27K
15
SNAKE
SNAKE
SNAKE
$ 0.02284471
+0.75%
+0.01%
-2.50%
$ 50.50K
$ 12.99
16
gSNAKE
gSNAKE
GSNAKE
$ 0.860686
+0.06%
-0.00%
-5.10%
$ 36.27K
$ 32.03
17
Yeet
Yeet
YEET
$ 4.485E-5
-0.04%
-1.70%
-4.15%
$ 31.43K
--
18
Singularry AI
Singularry AI
SINGULARRY
$ 0.00927
0.00%
+1.53%
-14.31%
--
$ 395.56K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 18 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $194.22M
โทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน ที่ติดตามบน MEXC นั้น CVX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 18 ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน ยอดนิยม รวมถึง CVX, ATM, ALPHA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $194.22M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ตัวเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง