ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CROC

ข้อมูลราคา CROC

เอกสารไวท์เปเปอร์ CROC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CROC

โทเคโนมิกส์ CROC

การคาดการณ์ราคา CROC

Crocodile Finance ราคา (CROC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CROC เป็น USD

$14.11
-3.20%1D
-3.20%1D
Crocodile Finance (CROC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:28 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Crocodile Finance (CROC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 14.07
ต่ำสุด 24h
ต่ำสุด 24h
$ 14.64
สูงสุด 24h
สูงสุด 24h

$ 14.07
$ 14.07$ 14.07

$ 14.64
$ 14.64$ 14.64

$ 29.85
$ 29.85$ 29.85

$ 9.96
$ 9.96$ 9.96

0.00%

-3.20%

-8.34%

-8.34%

ราคาเรียลไทม์ Crocodile Finance (CROC) คือ $14.11 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCROC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 14.07 และราคาสูงสุด $ 14.64 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CROC คือ $ 29.85 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 9.96

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CROC มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Crocodile Finance (CROC) ข้อมูลการตลาด

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

173.93K
173.93K 173.93K

173,927.1726143236
173,927.1726143236 173,927.1726143236

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crocodile Finance คือ $ 2.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CROC คือ 173.93K โดยมีอุปทานรวมที่ 173927.1726143236 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.45M

ประวัติราคา Crocodile Finance (CROC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crocodile Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.46727259731415
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crocodile Finance เป็น USD เท่ากับ $ -5.7186715310
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crocodile Finance เป็น USD เท่ากับ $ -3.4912274230
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crocodile Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.46727259731415-3.20%
30 วัน$ -5.7186715310-40.52%
60 วัน$ -3.4912274230-24.74%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Crocodile Finance (CROC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Crocodile Finance (USD)

Crocodile Finance (CROC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Crocodile Finance (CROC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Crocodile Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Crocodile Finance ตอนนี้!

CROC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Crocodile Finance (CROC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Crocodile Finance (CROC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CROCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crocodile Finance (CROC)

วันนี้ Crocodile Finance (CROC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CROC เป็นUSD คือ 14.11 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CROC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CROC เป็น USD คือ $ 14.11 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Crocodile Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CROC คือ $ 2.45M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CROC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CROC คือ 173.93K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CROC คือเท่าใด?
CROC ถึงราคา ATH ที่ 29.85 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CROC คือเท่าไร?
CROC ถึงราคา ATL ที่ 9.96 USD
ปริมาณการเทรดของ CROC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CROC คือ -- USD
ปีนี้ CROC จะสูงขึ้นอีกไหม?
CROC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CROC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:06:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crocodile Finance (CROC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

