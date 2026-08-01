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ราคาปัจจุบัน Alpha Fi วันนี้ คือ 0.603766 USD มูลค่าตลาด ALPHA เท่ากับ 6,013,557 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALPHA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Alpha Fi วันนี้ คือ 0.603766 USD มูลค่าตลาด ALPHA เท่ากับ 6,013,557 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALPHA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Alpha Fi ราคา (ALPHA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ALPHA เป็น USD

$0.600426
$0.600426$0.600426
-0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Alpha Fi (ALPHA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:06:36 (UTC+8)

ราคา Alpha Fi วันนี้

ราคาปัจจุบัน Alpha Fi (ALPHA) วันนี้ $ 0.603766, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALPHA เป็น USD คือ $ 0.603766 ต่อ ALPHA.

Alpha Fi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 6,013,557 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.96M ALPHA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALPHA เทรดระหว่าง $ 0.600389 (ต่ำ) กับ $ 0.606465 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5.39 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.545245

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALPHA เคลื่อนไหว +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 77.91.

Alpha Fi (ALPHA) ข้อมูลการตลาด

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

$ 77.91
$ 77.91$ 77.91

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

9.96M
9.96M 9.96M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alpha Fi คือ $ 6.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 77.91 อุปทานหมุนเวียนของ ALPHA คือ 9.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.04M

ประวัติราคา Alpha Fi USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.600389
$ 0.600389$ 0.600389
ต่ำสุด 24h
$ 0.606465
$ 0.606465$ 0.606465
สูงสุด 24h

$ 0.600389
$ 0.600389$ 0.600389

$ 0.606465
$ 0.606465$ 0.606465

$ 5.39
$ 5.39$ 5.39

$ 0.545245
$ 0.545245$ 0.545245

+0.18%

-0.05%

-4.65%

-4.65%

ประวัติราคา Alpha Fi (ALPHA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Fi เป็น USD เท่ากับ $ -0.000343136766517094
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Fi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0355115840
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Fi เป็น USD เท่ากับ $ -0.1392871860
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Fi เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000362669652484

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000343136766517094-0.05%
30 วัน$ -0.0355115840-5.88%
60 วัน$ -0.1392871860-23.06%
90 วัน$ +0.0000362669652484+0.00%

การคาดการณ์ราคา Alpha Fi

การคาดการณ์ราคา Alpha Fi (ALPHA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALPHA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Alpha Fi (ALPHA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Alpha Fi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Alpha Fi จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALPHA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Alpha Fi

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Alpha Fi

ราคาตลาดปัจจุบันของ Alpha Fi คือเท่าไร?

Alpha Fi มีมูลค่าอยู่ที่ ฿19.49712754416161744000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

ALPHA มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ ALPHA การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Alpha Fi มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ ALPHA คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 9960116.572565375 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Alpha Fi คือเท่าไร?

Alpha Fi มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

ALPHA มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Sui Ecosystem,Yield Optimizer อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Sui Ecosystem,Yield Optimizer โมเมนตัมของ ALPHA จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alpha Fi

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:06:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alpha Fi (ALPHA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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