ราคาปัจจุบัน Eris Amplified Luna วันนี้ คือ 0.176444 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMPLUNA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AMPLUNA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMPLUNA

ข้อมูลราคา AMPLUNA

เอกสารไวท์เปเปอร์ AMPLUNA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AMPLUNA

โทเคโนมิกส์ AMPLUNA

การคาดการณ์ราคา AMPLUNA

Eris Amplified Luna โลโก้

Eris Amplified Luna ราคา (AMPLUNA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AMPLUNA เป็น USD

$0.176443
$0.176443
-1.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Eris Amplified Luna (AMPLUNA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:58:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.173933
$ 0.173933
ต่ำสุด 24h
$ 0.180224
$ 0.180224
สูงสุด 24h

$ 0.173933
$ 0.173933

$ 0.180224
$ 0.180224

$ 4.1
$ 4.1

$ 0.07169
$ 0.07169

-0.78%

-1.95%

-5.24%

-5.24%

ราคาเรียลไทม์ Eris Amplified Luna (AMPLUNA) คือ $0.176444 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAMPLUNA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.173933 และราคาสูงสุด $ 0.180224 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AMPLUNA คือ $ 4.1 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.07169

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AMPLUNA มีการเปลี่ยนแปลง -0.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) ข้อมูลการตลาด

$ 525.54K
$ 525.54K

--
--

$ 525.54K
$ 525.54K

2.98M
2.98M

2,978,489.4169
2,978,489.4169

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Eris Amplified Luna คือ $ 525.54K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AMPLUNA คือ 2.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 2978489.4169 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 525.54K

ประวัติราคา Eris Amplified Luna (AMPLUNA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Eris Amplified Luna เป็น USD เท่ากับ $ -0.0035134415662781
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eris Amplified Luna เป็น USD เท่ากับ $ -0.0489819483
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eris Amplified Luna เป็น USD เท่ากับ $ -0.1086471045
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eris Amplified Luna เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0035134415662781-1.95%
30 วัน$ -0.0489819483-27.76%
60 วัน$ -0.1086471045-61.57%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Eris Amplified Luna (USD)

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Eris Amplified Luna (AMPLUNA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Eris Amplified Luna

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Eris Amplified Luna ตอนนี้!

AMPLUNA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Eris Amplified Luna (AMPLUNA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AMPLUNAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

วันนี้ Eris Amplified Luna (AMPLUNA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AMPLUNA เป็นUSD คือ 0.176444 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AMPLUNA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AMPLUNA เป็น USD คือ $ 0.176444 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Eris Amplified Luna คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AMPLUNA คือ $ 525.54K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AMPLUNA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AMPLUNA คือ 2.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AMPLUNA คือเท่าใด?
AMPLUNA ถึงราคา ATH ที่ 4.1 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AMPLUNA คือเท่าไร?
AMPLUNA ถึงราคา ATL ที่ 0.07169 USD
ปริมาณการเทรดของ AMPLUNA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AMPLUNA คือ -- USD
ปีนี้ AMPLUNA จะสูงขึ้นอีกไหม?
AMPLUNA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AMPLUNA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:58:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

