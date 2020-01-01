ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Telos ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Telos เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,077.4
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999624
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 33.75M
$ 3.72M
3
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075142
+0.06%
-0.00%
-2.50%
$ 19.34M
$ 1.36M
4
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.813
+0.98%
-1.65%
+4.38%
$ 15.28M
$ 16.27K
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
6
Telos
Telos
TLOS
$ 0.025595
+3.65%
-11.52%
+8.07%
$ 11.82M
$ 3.86M
7
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00780613
-0.56%
-0.02%
+0.33%
$ 125.95K
$ 81.97

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Telos คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Telos เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $7.45B
โทเค็น ระบบนิเวศ Telos ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Telos ที่ติดตามบน MEXC นั้น WETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Telos กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 ระบบนิเวศ Telos ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Telos ยอดนิยม รวมถึง WBTC, USDC.E, WPOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Telos คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Telos ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $7.45B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Telos นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง