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ราคาปัจจุบัน Gauntlet USDT PRIME V2 วันนี้ คือ 1.019 USD มูลค่าตลาด GTUSDTP เท่ากับ 4,125,036 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTUSDTP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gauntlet USDT PRIME V2 วันนี้ คือ 1.019 USD มูลค่าตลาด GTUSDTP เท่ากับ 4,125,036 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTUSDTP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Gauntlet USDT PRIME V2 ราคา (GTUSDTP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GTUSDTP เป็น USD

$1.021
$1.021$1.021
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:11:52 (UTC+8)

ราคา Gauntlet USDT PRIME V2 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) วันนี้ $ 1.019, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GTUSDTP เป็น USD คือ $ 1.019 ต่อ GTUSDTP.

Gauntlet USDT PRIME V2 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,125,036 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.05M GTUSDTP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GTUSDTP เทรดระหว่าง $ 1.019 (ต่ำ) กับ $ 1.021 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.026 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.997881

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GTUSDTP เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) ข้อมูลการตลาด

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

4.05M
4.05M 4.05M

4,046,713.87431228
4,046,713.87431228 4,046,713.87431228

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gauntlet USDT PRIME V2 คือ $ 4.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ GTUSDTP คือ 4.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 4046713.87431228 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.13M

ประวัติราคา Gauntlet USDT PRIME V2 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
ต่ำสุด 24h
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
สูงสุด 24h

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 0.997881
$ 0.997881$ 0.997881

-0.03%

-0.01%

+0.01%

+0.01%

ประวัติราคา Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.000145224335474259
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0017829443
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0039334419
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USDT PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.000354393014028

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000145224335474259-0.01%
30 วัน$ +0.0017829443+0.17%
60 วัน$ +0.0039334419+0.39%
90 วัน$ -0.000354393014028-0.00%

การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT PRIME V2

การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GTUSDTP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gauntlet USDT PRIME V2 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gauntlet USDT PRIME V2 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GTUSDTP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gauntlet USDT PRIME V2

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เกี่ยวกับ Gauntlet USDT PRIME V2

ราคาปัจจุบันของ Gauntlet USDT PRIME V2 คือเท่าไร?

Gauntlet USDT PRIME V2 เทรดอยู่ที่ ฿32.91102275454106000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ GTUSDTP คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿133227824.98459375464000 GTUSDTP อยู่ในอันดับ #-- ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Gauntlet USDT PRIME V2 มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ GTUSDTP มีเท่าไร?

มีโทเคน 4046713.87431228 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Gauntlet USDT PRIME V2 เคลื่อนไหวระหว่าง ฿32.91102275454106000 และ ฿32.97561749988854000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Gauntlet USDT PRIME V2 เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿33.13710436325724000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ GTUSDTP คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

GTUSDTP มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gauntlet USDT PRIME V2

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:11:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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