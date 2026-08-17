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ราคาปัจจุบัน Gauntlet USD Alpha วันนี้ คือ 1.079 USD มูลค่าตลาด GTUSDA เท่ากับ 1,615,352 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTUSDA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gauntlet USD Alpha วันนี้ คือ 1.079 USD มูลค่าตลาด GTUSDA เท่ากับ 1,615,352 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTUSDA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Gauntlet USD Alpha ราคา (GTUSDA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GTUSDA เป็น USD

$1.079
$1.079$1.079
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:11:07 (UTC+8)

ราคา Gauntlet USD Alpha วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) วันนี้ $ 1.079, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GTUSDA เป็น USD คือ $ 1.079 ต่อ GTUSDA.

Gauntlet USD Alpha มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,615,352 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.50M GTUSDA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GTUSDA เทรดระหว่าง $ 1.079 (ต่ำ) กับ $ 1.079 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.079 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.053

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GTUSDA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) ข้อมูลการตลาด

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

1.50M
1.50M 1.50M

1,497,413.906528845
1,497,413.906528845 1,497,413.906528845

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gauntlet USD Alpha คือ $ 1.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ GTUSDA คือ 1.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1497413.906528845 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.62M

ประวัติราคา Gauntlet USD Alpha USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.079
$ 1.079$ 1.079
ต่ำสุด 24h
$ 1.079
$ 1.079$ 1.079
สูงสุด 24h

$ 1.079
$ 1.079$ 1.079

$ 1.079
$ 1.079$ 1.079

$ 1.079
$ 1.079$ 1.079

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

--

+0.01%

+0.09%

+0.09%

ประวัติราคา Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USD Alpha เป็น USD เท่ากับ $ +0.000142
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USD Alpha เป็น USD เท่ากับ $ +0.0042173794
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USD Alpha เป็น USD เท่ากับ $ +0.0085409324
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet USD Alpha เป็น USD เท่ากับ $ +0.000239

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000142+0.01%
30 วัน$ +0.0042173794+0.39%
60 วัน$ +0.0085409324+0.79%
90 วัน$ +0.000239+0.00%

การคาดการณ์ราคา Gauntlet USD Alpha

การคาดการณ์ราคา Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GTUSDA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gauntlet USD Alpha อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gauntlet USD Alpha จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GTUSDA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gauntlet USD Alpha

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Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Gauntlet USD Alpha

ราคาปัจจุบันของ Gauntlet USD Alpha คือเท่าไร?

Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) ซื้อขายอยู่ที่ ฿34.84886511496546000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Gauntlet USD Alpha มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin GTUSDA มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ GTUSDA ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GTUSDA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Gauntlet USD Alpha มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1497413.906528845 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ GTUSDA คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Gauntlet USD Alpha ครองอันดับตลาดที่ #2406 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿52171625.54327125648000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Gauntlet USD Alpha มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Gauntlet USD Alpha เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin GTUSDA แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gauntlet USD Alpha

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:11:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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