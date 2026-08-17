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ราคาปัจจุบัน Gauntlet WETH Balanced วันนี้ คือ 1,938.43 USD มูลค่าตลาด GTWETHB เท่ากับ 192,672 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTWETHB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gauntlet WETH Balanced วันนี้ คือ 1,938.43 USD มูลค่าตลาด GTWETHB เท่ากับ 192,672 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTWETHB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Gauntlet WETH Balanced ราคา (GTWETHB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GTWETHB เป็น USD

$1,933.45
$1,933.45$1,933.45
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:12:07 (UTC+8)

ราคา Gauntlet WETH Balanced วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) วันนี้ $ 1,938.43, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GTWETHB เป็น USD คือ $ 1,938.43 ต่อ GTWETHB.

Gauntlet WETH Balanced มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 192,672 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 99.40 GTWETHB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GTWETHB เทรดระหว่าง $ 1,938.14 (ต่ำ) กับ $ 2,103.02 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,424.95 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GTWETHB เคลื่อนไหว -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) ข้อมูลการตลาด

$ 192.67K
$ 192.67K$ 192.67K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 192.67K
$ 192.67K$ 192.67K

99.40
99.40 99.40

99.39625922519805
99.39625922519805 99.39625922519805

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gauntlet WETH Balanced คือ $ 192.67K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ GTWETHB คือ 99.40 โดยมีอุปทานรวมที่ 99.39625922519805 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 192.67K

ประวัติราคา Gauntlet WETH Balanced USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,938.14
$ 1,938.14$ 1,938.14
ต่ำสุด 24h
$ 2,103.02
$ 2,103.02$ 2,103.02
สูงสุด 24h

$ 1,938.14
$ 1,938.14$ 1,938.14

$ 2,103.02
$ 2,103.02$ 2,103.02

$ 3,424.95
$ 3,424.95$ 3,424.95

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-0.45%

-1.97%

-1.97%

ประวัติราคา Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH Balanced เป็น USD เท่ากับ $ -8.902226923422177
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH Balanced เป็น USD เท่ากับ $ +42.0978535250
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH Balanced เป็น USD เท่ากับ $ +164.4377922720
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH Balanced เป็น USD เท่ากับ $ +0.0031115313679

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -8.902226923422177-0.45%
30 วัน$ +42.0978535250+2.17%
60 วัน$ +164.4377922720+8.48%
90 วัน$ +0.0031115313679+0.00%

การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH Balanced

การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GTWETHB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gauntlet WETH Balanced อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gauntlet WETH Balanced จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GTWETHB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH Balanced

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Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMorpho EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Gauntlet WETH Balanced

ราคาปัจจุบันของ Gauntlet WETH Balanced วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Gauntlet WETH Balanced อยู่ที่ ฿62606.1961119578282000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ GTWETHB เป็นอย่างไร?

GTWETHB เทรดระหว่าง ฿62596.8298738824436000 และ ฿67922.0206803286948000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Gauntlet WETH Balanced มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน GTWETHB กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า GTWETHB กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Gauntlet WETH Balanced คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿6222799.38779483328000 Gauntlet WETH Balanced อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ GTWETHB ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Gauntlet WETH Balanced เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿110616.8865389258130000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ GTWETHB?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (99.39625922519805 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gauntlet WETH Balanced

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:12:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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