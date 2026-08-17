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ราคาปัจจุบัน Gauntlet WETH PRIME V2 วันนี้ คือ 1,910.43 USD มูลค่าตลาด GTWETHP เท่ากับ 8,860,036 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTWETHP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gauntlet WETH PRIME V2 วันนี้ คือ 1,910.43 USD มูลค่าตลาด GTWETHP เท่ากับ 8,860,036 USD ติดตามการอัปเดตราคา GTWETHP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Gauntlet WETH PRIME V2 ราคา (GTWETHP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GTWETHP เป็น USD

$1,905.53
$1,905.53$1,905.53
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:12:22 (UTC+8)

ราคา Gauntlet WETH PRIME V2 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) วันนี้ $ 1,910.43, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GTWETHP เป็น USD คือ $ 1,910.43 ต่อ GTWETHP.

Gauntlet WETH PRIME V2 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 8,860,036 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.64K GTWETHP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GTWETHP เทรดระหว่าง $ 1,910.26 (ต่ำ) กับ $ 2,072.73 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,405.23 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,778.89

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GTWETHP เคลื่อนไหว -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) ข้อมูลการตลาด

$ 8.86M
$ 8.86M$ 8.86M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.86M
$ 8.86M$ 8.86M

4.64K
4.64K 4.64K

4,637.712768360885
4,637.712768360885 4,637.712768360885

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gauntlet WETH PRIME V2 คือ $ 8.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ GTWETHP คือ 4.64K โดยมีอุปทานรวมที่ 4637.712768360885 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.86M

ประวัติราคา Gauntlet WETH PRIME V2 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,910.26
$ 1,910.26$ 1,910.26
ต่ำสุด 24h
$ 2,072.73
$ 2,072.73$ 2,072.73
สูงสุด 24h

$ 1,910.26
$ 1,910.26$ 1,910.26

$ 2,072.73
$ 2,072.73$ 2,072.73

$ 3,405.23
$ 3,405.23$ 3,405.23

$ 1,778.89
$ 1,778.89$ 1,778.89

-0.30%

-0.46%

-1.98%

-1.98%

ประวัติราคา Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ -8.899224830450976
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ +42.4950317910
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ +154.0610871030
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gauntlet WETH PRIME V2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.002212029714

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -8.899224830450976-0.46%
30 วัน$ +42.4950317910+2.22%
60 วัน$ +154.0610871030+8.06%
90 วัน$ -0.002212029714-0.00%

การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH PRIME V2

การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GTWETHP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gauntlet WETH PRIME V2 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gauntlet WETH PRIME V2 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GTWETHP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gauntlet WETH PRIME V2

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Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMorpho EcosystemYield-Bearing Tokens

เกี่ยวกับ Gauntlet WETH PRIME V2

ราคาตลาดปัจจุบันของ GTWETHP คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿61701.8696770931082000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Gauntlet WETH PRIME V2 มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 GTWETHP แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ GTWETHP เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน GTWETHP มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Gauntlet WETH PRIME V2 วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿61696.3791237385724000 และ ฿66943.7332620411102000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ GTWETHP ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ GTWETHP เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gauntlet WETH PRIME V2

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:12:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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