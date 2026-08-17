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ราคาปัจจุบัน Steakhouse WETH V2 วันนี้ คือ 1,928.18 USD มูลค่าตลาด STEAKETH เท่ากับ 16,932,562 USD ติดตามการอัปเดตราคา STEAKETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Steakhouse WETH V2 วันนี้ คือ 1,928.18 USD มูลค่าตลาด STEAKETH เท่ากับ 16,932,562 USD ติดตามการอัปเดตราคา STEAKETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Steakhouse WETH V2 ราคา (STEAKETH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STEAKETH เป็น USD

$1,931.13
$1,931.13$1,931.13
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:36:15 (UTC+8)

ราคา Steakhouse WETH V2 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) วันนี้ $ 1,928.18, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STEAKETH เป็น USD คือ $ 1,928.18 ต่อ STEAKETH.

Steakhouse WETH V2 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,932,562 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.78K STEAKETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STEAKETH เทรดระหว่าง $ 1,890.52 (ต่ำ) กับ $ 2,065.04 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,394.14 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,773.09

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STEAKETH เคลื่อนไหว +0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) ข้อมูลการตลาด

$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M

8.78K
8.78K 8.78K

8,781.64583126115
8,781.64583126115 8,781.64583126115

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Steakhouse WETH V2 คือ $ 16.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ STEAKETH คือ 8.78K โดยมีอุปทานรวมที่ 8781.64583126115 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.93M

ประวัติราคา Steakhouse WETH V2 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,890.52
$ 1,890.52$ 1,890.52
ต่ำสุด 24h
$ 2,065.04
$ 2,065.04$ 2,065.04
สูงสุด 24h

$ 1,890.52
$ 1,890.52$ 1,890.52

$ 2,065.04
$ 2,065.04$ 2,065.04

$ 3,394.14
$ 3,394.14$ 3,394.14

$ 1,773.09
$ 1,773.09$ 1,773.09

+0.69%

-5.79%

-1.08%

-1.08%

ประวัติราคา Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse WETH V2 เป็น USD เท่ากับ $ -118.6249186979835
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse WETH V2 เป็น USD เท่ากับ $ +68.4264805680
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse WETH V2 เป็น USD เท่ากับ $ +169.8007368860
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse WETH V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0036158340344

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -118.6249186979835-5.79%
30 วัน$ +68.4264805680+3.55%
60 วัน$ +169.8007368860+8.81%
90 วัน$ +0.0036158340344+0.00%

การคาดการณ์ราคา Steakhouse WETH V2

การคาดการณ์ราคา Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STEAKETH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Steakhouse WETH V2 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Steakhouse WETH V2 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STEAKETH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Steakhouse WETH V2

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เกี่ยวกับ Steakhouse WETH V2

ราคาปัจจุบันของ Steakhouse WETH V2 คือเท่าไร?

Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) ซื้อขายอยู่ที่ ฿62272.0311365753592000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -5.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Steakhouse WETH V2 มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Tokens STEAKETH มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STEAKETH ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STEAKETH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Steakhouse WETH V2 มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 8781.64583126115 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STEAKETH คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Steakhouse WETH V2 ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿546849893.72672299128000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Steakhouse WETH V2 มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -5.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Steakhouse WETH V2 เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Tokens STEAKETH แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Steakhouse WETH V2

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:36:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Steakhouse WETH V2 (STEAKETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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