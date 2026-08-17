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ราคาปัจจุบัน Steakhouse PYUSD V2 วันนี้ คือ 1.039 USD มูลค่าตลาด STEAKPYUSD เท่ากับ 300,640 USD ติดตามการอัปเดตราคา STEAKPYUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Steakhouse PYUSD V2 วันนี้ คือ 1.039 USD มูลค่าตลาด STEAKPYUSD เท่ากับ 300,640 USD ติดตามการอัปเดตราคา STEAKPYUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Steakhouse PYUSD V2 ราคา (STEAKPYUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STEAKPYUSD เป็น USD

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:35:24 (UTC+8)

ราคา Steakhouse PYUSD V2 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) วันนี้ $ 1.039, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STEAKPYUSD เป็น USD คือ $ 1.039 ต่อ STEAKPYUSD.

Steakhouse PYUSD V2 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 300,640 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 289.41K STEAKPYUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STEAKPYUSD เทรดระหว่าง $ 1.032 (ต่ำ) กับ $ 1.042 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.043 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.001

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STEAKPYUSD เคลื่อนไหว +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 300.64K
$ 300.64K$ 300.64K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 300.64K
$ 300.64K$ 300.64K

289.41K
289.41K 289.41K

289,412.679880781
289,412.679880781 289,412.679880781

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Steakhouse PYUSD V2 คือ $ 300.64K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ STEAKPYUSD คือ 289.41K โดยมีอุปทานรวมที่ 289412.679880781 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 300.64K

ประวัติราคา Steakhouse PYUSD V2 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.032
$ 1.032$ 1.032
ต่ำสุด 24h
$ 1.042
$ 1.042$ 1.042
สูงสุด 24h

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

+0.23%

+0.04%

+0.08%

+0.08%

ประวัติราคา Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse PYUSD V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00038262
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse PYUSD V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0048088037
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse PYUSD V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0100407921
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steakhouse PYUSD V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002065179563043

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00038262+0.04%
30 วัน$ +0.0048088037+0.46%
60 วัน$ +0.0100407921+0.97%
90 วัน$ +0.0002065179563043+0.00%

การคาดการณ์ราคา Steakhouse PYUSD V2

การคาดการณ์ราคา Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STEAKPYUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Steakhouse PYUSD V2 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Steakhouse PYUSD V2 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STEAKPYUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Steakhouse PYUSD V2

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เกี่ยวกับ Steakhouse PYUSD V2

ราคาปัจจุบันของ Steakhouse PYUSD V2 คือเท่าไร?

Steakhouse PYUSD V2 มีราคาอยู่ที่ ฿33.55529066316516000 โดยเปลี่ยนแปลง 0.03% ในวันนี้

ชุมชนของ STEAKPYUSD เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Steakhouse PYUSD V2 อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ STEAKPYUSD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

STEAKPYUSD เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿33.68447368785492000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿32.32805192861244000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 289412.679880781 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Steakhouse PYUSD V2

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:35:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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